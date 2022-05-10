Минобороны России сообщило о ликвидации 74 военных объектов на Украине

Фото: Минобороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиации России поразили 74 военных объекта ВСУ за сутки. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения, — сказал генерал.

При этом ракетные войска и подразделения артиллерии поразили три пункта управления украинских войск, 223 района скопления живой силы и военной техники противника, а также уничтожили два склада боеприпасов. В результате удалось уничтожить более 100 националистов и вывести из строя 19 единиц военной техники, передает слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.