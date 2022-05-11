Задержан обвиняемый в мошенничестве под предлогом инвестиций в криптовалюту

Фото: Пресс-служба МВД

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ России задержали подозреваемого в хищении денег под предлогом инвестиций в криптовалюту. Об этом в среду, 11 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, генеральный директор одной из организаций в Москве вместе с соучастниками привлекал деньги физических лиц. Для этого они создали сайт компании, где размещалась информация о платных обучающих программах. Якобы эти курсы помогли бы вкладчикам стать профессиональными и успешными инвесторами. Кроме того, реклама фирмы размещалась также в центральных СМИ.

Также потенциальным инвесторам обещали высокий доход от вложений в цифровую платежную систему.

— Филиалы организации были открыты в ряде иностранных государств, — рассказала Волк.

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Граждане переводили сбережения злоумышленникам на расчетный счет, открытый в одном из зарубежных банков. Эти деньги организаторы присваивали себе.

По данному факту возбуждены по статье «Мошенничество» три уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Вскоре был задержан первый подозреваемый — 53-летний житель Подмосковья. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о том, как мошенники воссоздают финансовые пирамиды и наживаются на обучении инвестициям, — в материале «ВМ».