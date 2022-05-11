Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержан обвиняемый в мошенничестве под предлогом инвестиций в криптовалюту

Елена Самойлова
Происшествия
Задержан обвиняемый в мошенничестве под предлогом инвестиций в криптовалюту
Фото: Пресс-служба МВД

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ России задержали подозреваемого в хищении денег под предлогом инвестиций в криптовалюту. Об этом в среду, 11 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, генеральный директор одной из организаций в Москве вместе с соучастниками привлекал деньги физических лиц. Для этого они создали сайт компании, где размещалась информация о платных обучающих программах. Якобы эти курсы помогли бы вкладчикам стать профессиональными и успешными инвесторами. Кроме того, реклама фирмы размещалась также в центральных СМИ.

Также потенциальным инвесторам обещали высокий доход от вложений в цифровую платежную систему.

— Филиалы организации были открыты в ряде иностранных государств, — рассказала Волк.

Видео: Пресс-центр МВД России

Граждане переводили сбережения злоумышленникам на расчетный счет, открытый в одном из зарубежных банков. Эти деньги организаторы присваивали себе.

По данному факту возбуждены по статье «Мошенничество» три уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Вскоре был задержан первый подозреваемый — 53-летний житель Подмосковья. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о том, как мошенники воссоздают финансовые пирамиды и наживаются на обучении инвестициям, — в материале «ВМ».

Инвестиции ФСБ Криптовалюты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте