Тайны финансовых пирамид: почему в них продолжают верить

Фото: Pixabay

В пятницу, 22 апреля, суд арестовал куратора финансовой пирамиды Finiko. Тем же вечером в Сети появилось видео задержания ее руководителей. Компания разрушилась, как и многие другие ее аналоги, но, несмотря на то что схемы обмана со стороны подобных организаций раскрыты, начиная с нашумевшей МММ, люди продолжают верить мошенникам и относить им свои деньги. Чем обусловлена популярность финансовых пирамид и как не стать жертвой обмана — разбиралась «Вечерняя Москва».

Finiko и ее сестры

Finiko предлагала клиентам «безопасное инвестирование», занималась спекуляциями с валютными парами на криптовалютном рынке и Forex, консультациями по торговле фьючерсами и так далее. В действительности компания за несколько лет своего существования так и не появилась в реестре Банка России даже в качестве брокера. Более того, регулятор внес ее в свою базу как финансовую пирамиду.

Официально объем привлеченных Finiko средств не превышает 80 миллионов рублей, однако установленный ущерб от деятельности пирамиды составил 2,8 миллиарда. Свыше семи тысяч человек потеряли свои деньги, вложенные в надежде разбогатеть.

Случай с Finiko далеко не первый. Только за 2021 год в России был выявлен целый ряд пирамид, обманувших тысячи людей на миллиарды рублей. Например, криптовалютная финансовая организация FrendeX. Компания позиционировала себя как «закрытый инвестиционный клуб», ее подлинной целью было, конечно же, выкачивание денег у доверчивых пользователей.

FrendeX оказалась одной из пирамид и полностью скопировала судьбу Finiko, но в меньших масштабах. По официальным данным МВД, с заявлениями обратились около 300 обманутых граждан, а сумма нанесенного им ущерба составляет более 350 миллионов рублей, сообщает Kazanfirst. Вкладчики FrendeX уже не надеются вернуть свои деньги.

Также в 2021 году закрылся еще один проект — Antares Trade, обещавший инвесторам стремительно выйти на «пассивный» доход: для этого клиенты компании даже закладывали недвижимость и машины. Однако исход был таким же: они все потеряли. В один момент контора, куда вкладчики несли свои деньги, перестала обслуживать клиентов, а ее офисы оказались закрыты.

Быстро и легко: миллионер за минуту

На сегодняшний день известно много наименований похожих компаний, например, «Феникс-Инвест Клаб», ТИК, «РуссИнвестГрупп» и многие другие. Большинство из них маскируются под консалтинговые фирмы, микрофинансовые организации или онлайн-игры. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отметил, что последний тип пирамид составляет восемь процентов от общего числа аналогичных организаций, зафиксированных в конце 2021 года.

Чем жителей России привлекают финансовые пирамиды? В первую очередь основатели таких компаний заманивают последователей разговорами о возможности зарабатывать деньги легко и быстро. При этом опускается тот факт, что, вкладывая деньги, вывести их из пирамиды невозможно, потому как это делают сами создатели.

— Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу, — уточнил Лях.

Казалось бы, финансовые пирамиды — это пережитки лихих девяностых, однако практика показывает, что это явление имеет место и сейчас. В этой сфере рождаются и развиваются новые криминальные схемы обмана. Например, мошенники могут представиться инвестиционными советниками в социальных сетях, чтобы помочь «защитить» сбережения. Опасность заключается в том, что сразу не понять, что перед вами мошенник, поскольку зачастую он заимствует имя настоящего специалиста, который числится в реестре Банка России.

Злоумышленники устанавливают контакт с жертвой, предлагая открыть счет на сумму от 300 тысяч рублей. В случае если баланс счета резко уходит в минус, они делают еще одно предложение — приобрести страховку и пополнить счет. Таким образом «помощники» выманивают у граждан средства через криптообменник или платежный сервис, а после пропадают.

Не попасться в ловушку

Для того чтобы по-настоящему обезопасить себя и свои деньги, нужно выучить одно простое правило: легальные инвестиционные советники не оказывают консультаций в соцсетях и не рекомендуют использовать PayPal, «QIWI Кошелек» или криптообменники.

К числу финансовых пирамид зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева причислила и криптовалюту. Так она ответила на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина легализовать в стране оборот крипты.

— Легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой, — заявила Юдаева.

Она также подчеркнула, что в торговле криптовалютой широко распространено мошенничество.

В связи с этим 15 апреля ЦБ объявил о расширении инструментария в борьбе с мошенническими переводами и выпустил рекомендации для кредитных организаций. Чтобы не допустить обмана клиентов, необходимо проводить оценку рисков по поводу нарушений правил использования электронных средств платежа.

Например, при выявлении операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных ЦБ, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу.

Банк России также рекомендовал отправлять уведомление клиенту о приостановке с точным указанием причины. Для возобновления действия электронных средств платежа клиенту необходимо лично обратиться в банк, что тоже существенно понижает риски повторного мошенничества.

Финансовые пирамиды никуда из нашей жизни не исчезли. Во все времена хватает мошенников и проходимцев, какие бы технологии и схемы они не использовали. Но какими заманчивыми не казались бы предложения по быстрому заработку денег, их суть всегда одна: зарабатывает только «верхушка» за счет беспрерывного привлечения новых участников. Все, кто находится на нижних ярусах пирамиды, у ее подножия, жертвуют свои деньги доверчиво и опрометчиво, а самое главное — добровольно.

Как правило, пирамида рушится в тот момент, когда приток новых клиентов становится менее интенсивным. И тогда все вкладчики, мечтающие разбогатеть за короткое время, остаются ни с чем. По-русски говоря — у разбитого корыта.