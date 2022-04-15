ЦБ расширит инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами

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Банк России (ЦБ РФ) расширяет инструментарий банков для противодействия мошенническим переводам и рекомендует кредитным организациям проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 15 апреля.

При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных ЦБ, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом.

— Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу. При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк, — говорится в сообщении.

До этого зампредседателя Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева заявила, что криптовалюта фактически является финансовой пирамидой. Так она ответила на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина легализовать в стране оборот криптовалюты. Она также подчеркнула, что в торговле криптовалютой широко распространено мошенничество. Это, по словам зампредседателя ЦБ, может привести к потере гражданами своих сбережений.

7 апреля ЦБ сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента, или 2,1 миллиарда долларов. По данным на 25 марта, международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В ЦБ уточнили, что причинами уменьшения являются валютная переоценка активов, интервенции и рефинансирование.