«Ребята вскрылись»: почему вкладчики пирамиды Frendex не смогут вернуть свои миллионы

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В России обрушилась еще одна финансовая пирамида — Frendex, зарегистрированная в Эстонии, но с офисом в Татарстане. Ее вкладчики ожидали высокую доходность, а в итоге остались без денег или еще и с кредитами, причем немаленькими. «Вечерняя Москва» поговорила с потерпевшими и узнала, как и зачем они пришли на платформу, сколько потеряли после веры в нее, а также есть ли у инвесторов шанс вернуть деньги.

Центробанк РФ ранее выявил в платформе признаки финансовой пирамиды. В июле этого года создатели проекта перестали выплачивать дивиденды вкладчикам и усложнили процесс вывода денег со счета. А вскоре и вовсе заявили, что прекращают деятельность «по регуляторным соображениям».

Миллионные потери

Потерявшие деньги граждане при обрушения финансовой пирамиды общаются и следят за развитием ситуации в группе в Telegram-чате «Пострадавшие Frendex». Один из участников чата, Эдуард из Краснодара, в разговоре с «ВМ» поделился своей историей.

По его словам, он пришел на площадку по совету друга. Ранее у Эдуарда были вложения в другую пирамиду — Finiko. Он успешно забрал из нее деньги и вложился в Frendex. В первое время дело шло неплохо, от инвестиций мужчина получал каждый день 55 долларов дивидендов. Однако, когда он захотел вывести деньги, ничего не получилось. Процедура должна была пройти за пару дней, а длилась месяц. Тогда Эдуард понял, что вот-вот Frendex закроется.

— Минус пять с половиной тысяч долларов. Неплохо так встрял, — сказал он.

Пострадавший также отметил, что потерял он еще не так много: его знакомые вкладывали по 10–20 тысяч долларов в площадку, а один из них — 44 миллиона рублей. После этой ситуации Эдуард больше не хочет заниматься инвестициями. Теперь ему приходится работать на двух работах, чтобы закрыть брешь в личном бюджете. Обращаться в полицию с заявлением он считает бессмысленным. По его словам, деньги ему все равно не вернут.

— Я бы, может, и подал его, но свои деньги все равно не верну, что толку. Ребята вскрылись, они в стране — не в стране, никто этого не знает. Они могут спокойно передвигаться пока что, так понимаю, по всему миру, никакой проблемы у них уехать в Турцию или Дубай нет. А как мы знаем, Турция не выдает никого. Поэтому смысл какой? — сказал собеседник «ВМ».

При этом он выразил надежду, что создателей пирамиды найдут и привлекут к ответственности по всей строгости. Эдуард также отметил, что наказать нужно так называемого Ильдара из Казани, который агитировал россиян вкладывать в Frendex деньги, и его уговорам и красивым рассказам поддались около 17 тысяч человек.

Другая потерпевшая от пирамиды, Роза из Альметьевска, взяла в 2019 году первый крупный кредит — 250 тысяч под высокий процент — для работы, из-за трудной ситуации в пандемию. Девушка платила кредит год. Однако за это время ей удалось погасить меньше 30 тысяч рублей.

— Я из-за этого переживала. И вот одна из моих клиенток начала мне рассказывать про инвестиции. И я искренне верила, что это инвестиции, — отметила Роза.

Клиентка пострадавшей настолько красочно и правдоподобно рассказывала о финансовой пирамиде, что сомнений о вложении в нее денег у Розы не возникло: безопасно, просто и высокий доход. И женщина взяла еще один кредит, чтобы вложить его в платформу, а процентами от инвестиций погасить первый долг.

— Я положила 250 тысяч на Frendex и 550 тысяч я положила на Finiko. В общей сложности я потеряла 980 тысяч рублей, — сказала Роза.

Заявление в полицию пострадавшая собирается написать в ближайшее время. Кроме того, в Finiko и Frendex вложил деньги и муж женщины. Он тоже потерял крупную сумму.

— Он отдал по 300 тысяч. Он прогорел, у него своих кредитов полно, — подчеркнула Роза.

Еще одна пострадавшая от действий мошенников, Анастасия из Санкт-Петербурга, рассказала в беседе с «ВМ», что в феврале подруга поделилась с ней информацией о Frendex. Девушка зарегистрировалась и вложила в площадку 100 долларов, дело пошло успешно. И тогда она зарегистрировала в пирамиде маму, сестру, супруга и других знакомых.

— В июне подхожу к тому, что беру кредиты на пять миллионов. Положили мы их частями. Ничего не снимаем, укрепляем депозит. Девятого июля мы ставим первый свой вывод из этой компании, и он не поступает, — сказала Анастасия.

В итоге потеряла она на Frendex чуть больше пяти миллионов рублей. Девушка уже написала заявление в МВД и прокуратуру и надеется, что мошенников привлекут к ответственности. На возврат денег она не надеется, а связываться с инвестициями больше не планирует.

— История банальная, позвала знакомая. Я ее не виню. Причем знакомая, которую девочка позвала, нам еще с мая начала говорить, когда пошли первые отключения сайта, не вкладывать деньги, будет закрытие, все обман, но никаких аргументов она не предъявила. Она сказала, что ей сказали, — поделилась Анастасия.

Что делать?

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с «ВМ», что, скорее всего, у пострадавших от пирамиды вернуть деньги не получится. Обычно в соглашении с клиентом такие площадки предусматривают риск своего «краха» или страхуются от «неэффективной инвестиционной деятельности».

— Чтобы попытаться что-то вернуть, следует пойти путем доказывания злого умысла и мошенничества. Это потребует возбуждения уголовного дела в отношении руководства организации и доказательства заведомого введения в заблуждение граждан относительно их деятельности, — сказал эксперт.

Он посоветовал пострадавшим от мошенников собрать пакет документов, включающий договор с площадкой, сведения о переводах на нее своих денежных средств, а затем написать заявление в полицию. В случае привлечения руководителей площадки к ответственности у заявителей появляется шанс на взыскание денежных средств путем заявления гражданского иска.

— Организация зарегистрирована в Эстонии. Преступники могли и не уезжать никуда. Прибалтику любят финансовые мошенники, а кибермошенники предпочитают Гоа, — подчеркнул Бедеров.

Он отметил, что, согласно закону, за организацию и рекламу «финансовых пирамид» преступникам грозит штраф до миллиона рублей или ограничение свободы на срок до года, что очень лояльно по отношению к преступнику. Ликвидировать такие пирамиды, по словам собеседника «ВМ», можно только одним способом — заблокировать на территории страны или внести в список запрещенных компаний.

— Но пока это произойдет, пострадают сотни граждан, — отметил эксперт.

По его словам, пропагандистам пирамиды тоже грозит наказание за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды — административный штраф. Для граждан он составляет от 5 до 50 тысяч рублей. «Сдавать» пропагандистов Бедеров посоветовал полиции.

Эксперт рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Шевков, в свою очередь, отметил, что агента по привлечению в пирамиду можно «сдать» через интернет-приемную Банка России. Именно она дает возможность сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Возможно при желании это сделать анонимно.

— Пострадавшим нужно обращаться в полицию. В ряде случаев есть шанс добиться возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». А вот вернуть деньги, как правило, не получается, — добавил собеседник «ВМ».

Как не попасть в «лапы» мошенников

Любое кризисное для экономики время представляет собой настоящий клондайк для всяческих мошеннических предложений, рассказал Бедеров. Он напомнил, что в мире нет таких инвестфондов и компаний, которые могли бы дать прибыльность, особенно ежедневную.

— Главным методом защиты от мошенников может быть критическое мышление. Попробуйте задаться вопросом о том, откуда реально могут взяться подобные прибыли. Что это за фирмы, в которые будут вложены ваши деньги? Торговля энергоносителями? Но там нет такой прибыльности. Стартапы? Возможно. Но тогда срок окупаемости будет не раньше чем через 2–3 года, — сказал эксперт.

По его словам, если человек рассчитывает на какие-то гарантии и защиту со стороны государства и хочет заниматься инвестированием, то следует заключать договор только с официальным фондом форекс-дилером. Список таких дилеров есть на сайте Центробанка.

— Обязательно проверяйте благонадежность компании, непосредственно ведущей деятельность от имени фонда. Желательно также проверять благонадежность и ее руководителей, — добавил эксперт.

Также необходимо оценивать благонадежность сайта, на который предлагается перейти. Для этого можно ввести его адрес в одном из сервисов WHOIS и посмотреть, в какой юрисдикции он находится (сайты, обрабатывающие данные граждан РФ, обязаны регистрироваться в России), а также данные владельца (никаких Privat Person, только четкое наименование юрлица).

Бедеров посоветовал инвесторам проверять гиперссылки, по которым предлагается перейти, на предмет наличия фишинга или вредоносного программного обеспечения. Сделать это можно при помощи сервисов: scanurl.net, vms.drweb.ru, virusdesk.kaspersky.ru, virustotal.com.

Шевков, в свою очередь, заметил, что по своим формам мошеннические проекты, как Frendex, могут маскироваться под разные «платформы». Защититься можно двумя способами — проверкой их регистрационных данных и обещаний.

— В первом случае стоит проверить списки токсичных компаний и компаний, имеющих лицензию, — оба можно найти в базе данных ЦБ РФ. Стоит помнить, что такие проекты всегда эксплуатируют желание клиента получить быстрые и легкие деньги. С подозрением нужно относиться к обещанию обеспечить пассивную доходность, превышающую ставку ЦБ более чем на 30 процентов. Например, при ставке пять процентов — это все обещания более 6,5 процента годовых, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что внимательно нужно относиться к компаниям, существующим менее трех лет и активно предлагающим схему «приведите друга и получите +10 процентов, + 20 процентов, +30 процентов», а также к обещающим выкупить долги или закрыть задолженность за 30 процентов.