Авиация России за ночь поразила 93 украинских военных объекта

Фото: Минобороны РФ

За ночь силами российской авиации были уничтожены 93 военных объекта на территории Украины. Об этом в среду, 11 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ, — заявил он.

Кроме того, по словам генерала, подразделения ПВО сбили девять украинских беспилотников: четыре — в Харьковской области, три — в ЛНР, еще один — над островом Змеиный, а также «Байрактар-ТБ2» — возле в Николаевской области.

Конашенков добавил, что ракетные войска и артиллерия совершили удары по 407 местам сосредоточения живой силы и техники, 14 оружейным складам, 13 пунктам управления и четырем позициям зенитных ракетных комплексов.

Он отметил, что в общей сложности с начала специальной военной операции Вооруженные силы России ликвидировали почти 3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, 807 БПЛА, 164 самолета, 125 вертолетов, 360 установок реактивных систем залпового огня, 302 зенитных ракетных комплекса, 1455 орудий артиллерии и минометов, а также 2808 единиц автомобильной техники, говорится в сообщении Минобороны.

Также 11 мая Минобороны России показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ.