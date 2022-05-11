Андрей Бочкарев: Строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершено наполовину

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Специалисты завершили строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на 50 процентов. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Автомагистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая выступает дублером южной и юго-западной части МКАД на территории ТиНАО, построена наполовину. На сегодняшний день открыты два участка — от Киевского шоссе до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово». Еще два участка находятся в процессе строительства, — пояснил заммэра.

По его словам, участок от Боровского шоссе до Киевского шоссе готов на 40 процентов, а дорога от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны — на 8 процентов. На обоих участках специалисты ведут обустройство дорожного полотна и строительство искусственных сооружений.

Бочкарев подчеркнул, что заключительный на всей трассе участок от улицы Поляны до Варшавского шоссе находится на стадии проектирования. Общая длина магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составит 22,5 километра.

4 мая сообщалось, что специалисты начали строительство дублера Боровского шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы. Двухполосная дорога протянется от будущего участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примкнет к автодороге город Московский — деревня Рассказовка (около ЖК «Рассказовка»).