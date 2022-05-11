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Более 20 продавцов магазинов поверили и перевели свои деньги злоумышленникам

Елена Самойлова
Происшествия
Более 20 продавцов магазинов поверили и перевели свои деньги злоумышленникам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перед судом предстанут обвиняемые в хищении более 260 тысяч рублей дистанционным способом. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в ходе предварительного следствия удалось установить, что двое мужчин переписывались с продавцами на площадке известного интернет-сервиса. Прикинувшись потенциальными покупателями, они договаривались о заказе и отправляли на электронную почту потерпевших ссылки на неизвестные сайты якобы для оплаты.

— Пройдя по ссылке, продавцы вводили в специальную форму данные банковских карт. Однако вместо зачисления средств указанная сумма списывалась со счетов потерпевших, — пояснил Васенин.

Таким образом мошенники похитили свыше 260 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены 20 уголовных дел по статье «Кража», позже эти дела были соединены в одно производство. Фигуранты, которыми оказались двое 26-летних приезжих, заключены под стражу.

Васенин добавил, что уголовное дело направлено в Тверской районный суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ задержали обвиняемого в мошенничестве под предлогом инвестиций в криптовалюту.

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