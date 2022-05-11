Доходы Подмосковья за четыре месяца 2022 года превысили 300 миллиардов рублей

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Доходы Московской области за период с января по апрель текущего года превысили показатели в триста миллиардов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, за указанный период в консолидированный бюджет области поступило 303,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Это почти на 35 миллиардов больше, чем за такой же период прошлого года.

— В бюджеты муниципальных образований региона поступило 64,7 миллиарда рублей, что на 4,6 миллиарда рублей или на 7,7 процента выше показателей 2021 года, — подчеркнула глава ведомства Наталия Масленкина.

По ее словам, основной источник дохода — налог на прибыль организаций. В этой области за четыре месяца бюджет получил 103 миллиарда рублей. Неналоговые доходы бюджета составили 20 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе разработан план «Новая экономика Подмосковья». Он необходим, чтобы экономический уровень и объем инвестиций в Московской области не снизились, передает РИАМО.

Правительство России ожидает пополнения резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба правительства.