Резервный фонд правительства России вырастет на 791,6 миллиарда рублей

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Правительство России ожидает пополнения резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных доходов нефтегазовой сферы 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба правительства.

— Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отдельно отмечается, что правительство может распоряжаться этими деньгами благодаря поправкам к закону об особенностях исполнения бюджетов, которые утвердил президент в начале марта в рамках бюджетной системы России в 2022 году.

Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий всероссийского значения. Средства будут направлены на социально значимые цели, также говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти России выделят 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли.