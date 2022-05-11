Новый глава Южной Осетии оценил вероятность референдума о присоединении к России

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Южная Осетия готова к проведению референдума по вопросу о присоединении к Российской Федерации. Такое заявление сделал избранный глава республики Алан Гаглоев.

— Я думаю, что, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова к вхождению в РФ... Мы готовы провести референдум по согласованию дальнейших шагов с Российской Федерацией, — рассказал Гаглоев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что этот вопрос зависит не только от Южной Осетии. По словам руководителя республики, шаги в этом направлении необходимо делать совместно с Россией.

9 мая проигравший на выборах действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. По словам Бибилова, необходимые для проведения референдума документы собраны и поданы в Центризбирком. После рассмотрения ЦИК направит их в Верховный суд. Только после этого будет назначена дата референдума.

В апреле Анатолий Бибилов рассказал, что в Южной Осетии могут состояться два референдума. Первый посвящен вхождению в состав России, после чего может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. Он отметил, что подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.