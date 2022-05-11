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ЗАГС в виде свадебных колец появится в Митине

Антон Махов
Город
ЗАГС в виде свадебных колец появится в Митине
Фото: Пресс-служба Москомархетиктуры
Россия, Москва, Дубравная улица, 50с1 Карта всех событий

Особый ЗАГС в виде свадебных колец появится в столичном районе Митино. Об этом в среду, 11 мая, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В качестве элементов отделки используют вертикальные ребристые панели и ажурные решетки на окнах.

— По форме здание будет напоминать официальную эмблему московского ЗАГСА в виде двух колец и буквы «М». Фасады вполне соответствуют назначению: выбран торжественный светлый оттенок, в отделке присутствует множество деталей, например, привлекает внимание геометрический орнамент на окнах, что придает архитектурному облику некую ажурность, — рассказал Сергей Кузнецов.

ЗАГС в виде свадебных колец появится в Митине Фото: Пресс-служба «Москомархетиктуры»

Главным материалом, которым отделают здание, будут стеклофибробетонные панели в светлой гамме. Матовым гранитом украсят цоколь и крыльцо, элементы декоры будут выполнены из алюминиевых панелей. На главном входе смонтируют вывеску с эмблемой ЗАГСа с контражурной подвеской.

Митинский отдел ЗАГСа появится на улице Дубравная, владение 50/1. Общая площадь трехэтажного здания составит около 2,8 тысячи квадратных метров.

Также недавно открылась выставка фотографий популярных выездных локаций для регистрации брака. Ее разместили на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах Москвы.

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