Более 200 тысяч человек посетили Музей Победы в майские праздники

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Почти 220 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы с 30 апреля по 10 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе культурной площадки.

Там подчеркнули, что рекордным днем стало 9 мая: тогда музей посетили более 120 тысяч человек. Примечательно, что во время майских праздников для гостей подготовили специальную программу: на экранах культурной площадки показали больше 20 художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

— Практически ежедневно в главном военно-историческом музее страны проходили концерты, на которых звучали патриотические песни, лучшие произведения русских и зарубежных композиторов... Кроме того, в Музее Победы зрители могли посмотреть около 20 спектаклей, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что Музей Победы пригласил горожан и гостей столичного региона провести здесь длинные выходные с 8 по 10 мая. Для посетителей культурного учреждения была подготовлена большая бесплатная программа, посвященная празднованию 77-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.