Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 200 тысяч человек посетили Музей Победы в майские праздники

Георгий Соланович
Город
Более 200 тысяч человек посетили Музей Победы в майские праздники
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Почти 220 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы с 30 апреля по 10 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе культурной площадки.

Там подчеркнули, что рекордным днем стало 9 мая: тогда музей посетили более 120 тысяч человек. Примечательно, что во время майских праздников для гостей подготовили специальную программу: на экранах культурной площадки показали больше 20 художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

— Практически ежедневно в главном военно-историческом музее страны проходили концерты, на которых звучали патриотические песни, лучшие произведения русских и зарубежных композиторов... Кроме того, в Музее Победы зрители могли посмотреть около 20 спектаклей, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что Музей Победы пригласил горожан и гостей столичного региона провести здесь длинные выходные с 8 по 10 мая. Для посетителей культурного учреждения была подготовлена большая бесплатная программа, посвященная празднованию 77-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Статистика Праздники Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте