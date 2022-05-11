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Шестилетний мальчик скончался от истощения в Звенигороде

Елена Самойлова
Происшествия
Шестилетний мальчик скончался от истощения в Звенигороде
Фото: depositphotos

В городском округе Одинцово следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 10 мая в одну из больниц Звенигорода родители доставили шестилетнего мальчика. Ребенок находился в тяжелом состоянии и скончался, несмотря на оказанную медиками помощь.

Врадий добавила, что по данному факту организована доследственная проверка. Следователи опрашивают родителей мальчика и персонал больницы.

Одинцовская прокуратура, в свою очередь, также проводит соответствующую проверку, заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. Она добавила, что ребенок находился в истощенном состоянии.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

7 мая стало известно, что в столичном районе Люблино трехлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на 12-м этаже.

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