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Более 500 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Более 500 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Подмосковье
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Московской области участниками шествий «Бессмертного полка» стали более полумиллиона человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что интерес к акции не снижается, а число участников шествия растет с каждым годом.

— «Бессмертный полк» — это то, что всегда обращает на себя внимание с точки зрения массовости. И у нас в Подмосковье в разных городах — и совсем небольших, и крупных муниципалитетах — вышло более полумиллиона человек, — отметил Воробьев.

Он добавил, что главы городских округов в День Победы и накануне праздника посещали ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время на территории Московской области проживают 1360 участников ВОВ, передает РИАМО.

Воробьев добавил, что молодежь региона не забывает ежегодно поздравлять ветеранов с праздником и принимает активное участие в праздничных мероприятиях.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более 12 миллионов россиян.

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