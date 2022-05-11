Появились подробности смерти шестилетнего мальчика в Звенигороде

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Появились подробности смерти шестилетнего ребенка в Звенигороде. Родители привезли его в больницу с обезвоживанием и гематомами. Об этом стало известно в среду, 11 мая.

О смерти ребенка в полицию сообщили врачи. По данным «КП», мать погибшего рассказала правоохранителям, что 9 мая у сына началась рвота, поэтому женщина дала ему несколько препаратов: энтеросорбент, жаропонижающее и обезболивающее средство, а также препарат для восстановления водно-солевого баланса.

Но мальчику становилось хуже. На следующий день ребенок стал терять сознание. После этого отец мальчика привез его в больницу.

Уточняется, что у малолетнего присутствовали гематомы на обеих руках. Позже врачи диагностировали у него сильное обезвоживание. Ребенок находился в тяжелом состоянии и скончался, несмотря на оказанную медиками помощь.

По данному факту организована доследственная проверка. На данный момент следователи опрашивают родителей мальчика и персонал больницы.

Одинцовская прокуратура также проводит проверку по данному факту.