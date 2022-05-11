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«Закладчица», распространявшая наркотики в Москве, задержана

Елена Самойлова
Происшествия
«Закладчица», распространявшая наркотики в Москве, задержана
Фото: УНК ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по городу.

Оперативникам поступила информация о девушке, которая может быть причастна к сбыту запрещенных веществ. Вскоре полицейские выяснили, что подозреваемая продавала наркотики через интернет: сначала она закупала крупные партии средств, расфасовывала их и делала тайники-«закладки».

В результате оперативно-разыскных мероприятий ее задержали на Вешняковской улице. Во время обыска квартиры злоумышленницы полицейские изъяли пакет со светлым веществом и еще 15 свертков.

Видео: УНК ГУ МВД России по Москве

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является мефедроном массой более 110 граммов. Также в свертках содержался наркотик МДМА массой около 0,36 грамма.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Она находится под домашним арестом.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают соучастников задержанной.

6 мая жителя Подмосковья задержали за выращивание конопли в квартире.

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