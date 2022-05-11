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Тутберидзе не сможет выйти на каток в США, где тренируется ее дочь

Анастасия Колоскова
Спорт
Тутберидзе не сможет выйти на каток в США, где тренируется ее дочь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Этери Тутберидзе, которая является заслуженным тренером России по фигурному катанию, не сможет выходить на лед на катке в Соединенных Штатах, где тренируется ее дочь. Об этом сообщил портал Reddit.

На прошлой неделе появилась информация, что Тутберидзе намерена побывать в Бостоне, где французский хореограф Бенуа Ришо занимается постановкой программы для дочери тренера Дианы Дэвис. При этом наблюдать за процессом Тутберидзе сможет лишь с трибуны клуба фигурного катания, отметила директор катка Ребекка Стамп в электронной рассылке.

— Она, как и любой родитель, обязана будет соблюдать наши правила. Родителям запрещается находиться на льду или стоять у бортика, — цитирует заявление РИА Новости.

Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным, 19 лет. На прошедших Олимпийских играх фигуристы заняли 14-е место.

В апреле российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная высказалась о работе с Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, она никогда не была первым номером в группе тренера.

До этого ученица фигуриста Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая ранее занималась в группе Тутберидзе, рассказала, почему приняла решение сменить тренера. 13-летняя спортсменка отметила, что это произошло по личным причинам, и отказалась говорить о подробностях.

В 2018 году от Тутберидзе ушли фигуристки Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканова. Позже тренера сменили Александра Трусова, сестры Вероника и Алена Жилины.

Фигурное катание США Этери Тутберидзе
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