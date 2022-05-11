Иммунолог оценил вероятность распространения новых подвидов «омикрона» в России

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В России ожидается распространение новых подвидов штамма «омикрон» ВА.4 и ВА.5, в этих условиях необходимо соблюдать все санитарные ограничения, которые использовались в начале пандемии. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Он подчеркнул, что эти два подвида «омикрона» обладают повышенной заразностью.

— Разница с ВА.2, наверное, будет в пределах 10 процентов. Плюс ВА.4 и ВА.5 продолжают линию вируса на уход из-под сформировавшегося коллективного иммунитета, соответственно, еще немного затрудняя борьбу, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Чтобы снизить риск заражения, не следует пренебрегать ношением масок и остальными противоэпидемическими правилами, такими как использование санитайзеров, соблюдение социальной дистанции. Также не стоит забывать о ревакцинации.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие сутки в России впервые с 28 сентября 2020 года скончалось менее ста человек с подтвержденным коронавирусом. Среди заболевших госпитализация понадобилась 1132 людям. Еще 5043 человека были выписаны из больниц после завершения курса лечения, передает Nation News.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 мая заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеет свыше 100 тысяч человек.