Два жилых корпуса по реновации построят на востоке Москвы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Ивановское Карта всех событий

Два жилых корпуса по программе реновации в Москве построят в столичном районе Ивановское. Об этом в среду, 11 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство двух жилых корпусов на улице Молостовых в рамках программы реновации. Всего в домах запроектировано 272 квартиры: 161 в первом корпусе и 111 во втором, — отметила она.

Отделка в квартирах новостройки будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. На первых, нежилых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры, а также лифтовые холлы, помещения для консьержа и колясочные. На подземном этаже обустроят одноуровневую парковку.

В первом корпусе жилого дома появится центр информирования населения. Прилегающую к постройке территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что с начала года в Москве началось строительство 20 домов по программе реновации. В 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.