Иммунолог рассказал, как изменится ситуация с распространением коронавируса осенью

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Эволюция коронавируса продолжается, поэтому весьма вероятно появление более опасного штамма в осенний период. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что летом скорее всего сильных вспышек коронавирусной инфекции не случится, но осенью могут появиться новые штаммы, обладающие повышенной заразностью.

Он отметил, что ухудшению эпидемиологической обстановке осенью будет способствовать и климат, а также рост плотности населения.

— Люди вернутся в города, выйдут на работу и учебу. Это все сыграет роль. К тому же поменяется погода, уменьшится инсоляция. И к этому времени снизится уровень коллективного иммунитета. Ситуация осенью выглядит очень неопределенной и тревожной, — подчеркнул иммунолог в комментарии «Радио 1».

Он призвал не завывать о своевременной вакцинации и ревакцинации.

Медики зафиксировали 4102 новых случая заражения COVID-19 в России за последние сутки. Показатель отражает отрицательную динамику и за последний месяц уменьшился почти в три раза, передает ФАН.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 мая заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеет свыше 100 тысяч человек.