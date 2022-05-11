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Российским школьникам рассказали об основах эковолонтерства

Ирина Игнатенко
Общество
Российским школьникам рассказали об основах эковолонтерства
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор.

Главная цель подобной акции — продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры среди российских школьников. В ходе занятий детям рассказали об актуальных экологических проблемах и состоянии окружающей среды, а также о том, какие существуют возможности экологического добровольчества, как присоединиться к волонтерскому движению. Школьники смогли задать экспертам все имеющиеся вопросы.

Помимо предложенных методических материалов от организаторов акции в школах проводились дополнительные мероприятия: мастер-классы, эстафеты по сдаче экологических нормативов «ЭкоГТО» и сбор вторичного сырья на переработку, передает «360».

Ранее представители РЭО сообщили, что восемь экотехнопарков, которые построят до 2024 года в российских регионах, будут включать в себя производства, которые позволят возвращать ежегодно в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона вторичных ресурсов.

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