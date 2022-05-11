Стилист назвала главные тренды лета 2022 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Приближающееся лето вернет тренд на нулевые годы, а в гардеробы вернутся джинсы с низкой посадкой, оттенки розового и неон. Об этом сообщила стилист-имиджмейкер Диана Кутепова.

— Женщинам можно обратить внимание на пижамный стиль: шелковые, атласные костюмы, платья с необычными вырезами, которые подчеркивают женственность и сексуальность, — отметила она в комментарии МИР 24.

Среди самых популярных оттенков этого лета — фуксия, оранжевый, «бабблгам», фиолетовый, ярко-зеленый, желтый, коричневый, синий, все оттенки розового. Также не стоит забывать про классическую палитру пастельных цветов.

Этим летом дизайнеры предлагают вернуться к низкой посадке, трикотажным коротким шортам, легкой обнаженности живота, сетчатым фасонам и вырезам в районе талии. В моде будут вещи с бахромой, стразами, также сохраняется тренд на многослойность. Женщинам Кутепова посоветовала приобрести летний брючный костюм.

До этого историк моды Александр Васильев рассказал, какие главные ошибки допускают женщины при составлении гардероба. По его словам, главная из них — это неправильная оценка своих пропорций.