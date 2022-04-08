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Историк моды назвал главные женские ошибки при выборе одежды

Анна Михалюк

Общество
Историк моды назвал главные женские ошибки при выборе одежды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Историк моды Александр Васильев рассказал, какие главные ошибки допускают женщины при составлении гардероба.

Главный модный промах, который совершают женщины, — неправильная оценка своих пропорций.

— Излишняя обтяжка, зыбкий трикотаж и синтетика являются показателями этих ошибок. Другие промахи могут быть связаны с цветовой гаммой одежды, потому что у каждого человека есть цвета, которые ему подходят, а есть те, которые явно не идут, — сказал Васильев в новом выпуске на Youtube-канале Class-online.

И самое главное правило, по словам эксперта, — уместность одежды. Не стоит входить в салон самолета в вечернем платье с глубоким декольте в пайетках, как и приходить на званый ужин в спортивном костюме.

— Помните, что на свадьбу нельзя приходить в белом платье, если вы не невеста, каким бы эффектным и красивым наряд бы ни был, — сказал Васильев.

Васильев назвал главные тренды 2022 года в мире стиля. Большая часть из них связана с тем, что мода за время пандемии ушла в онлайн-пространство.

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