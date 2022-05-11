96-летний композитор Зацепин раскрыл главный секрет долголетия
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Народный артист России, автор советских хитов Александр Зацепин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, как поддерживать себя в форме, несмотря на преклонный возраст.
Музыкант до сих пор ежедневно трудится и признается, что не останавливает работу до тех пор, пока его не окликнет дочь или пока он не почувствует усталости. Поддерживать жизненные силы композитору помогают физические упражнения.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Просыпаешься и думаешь: «Может, еще немножечко поспать?» Потом думаю: «Нет, надо вставать». Лежа я выполняю упражнения минут пять–шесть, они отвлекают от воспоминаний. А то лежишь и уже начинаешь вспоминать, как к тебе в гости заходил кто-то, как работал над чем-то. Последнее упражнение в кровати — поднятие ног вверх десять раз. Довольно сложно бывает, — поделился музыкант.
Зацепин добавил, что после гимнастики в кровати он встает и делает зарядку, которая включает в себя элементы йоги.
— Упражнения довольно сложные. Но у меня ни шея, ничего не болит, потому что делаю зарядку каждый день. Но нужно себя заставлять! — посоветовал композитор.
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