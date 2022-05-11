Словесная перепалка закончилась поножовщиной около ресторана на востоке Москвы
Словесная перепалка закончилась поножовщиной около ресторана на востоке Москвы. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, ночью 8 мая две компании молодых людей поругались около ресторана на улице Русаковской. Словесный конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой 27-летний обвиняемый ударил трех мужчин ножом и скрылся.
Потерпевших госпитализировали. Уже в больнице один из них скончался, несмотря на оказанную помощь.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. В ходе допроса он полностью признал свою вину.
Иванова добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.
До этого сообщалось, что еще один мужчина пытался убить возлюбленную посреди улицы в центре Москвы.