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Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Словесная перепалка закончилась поножовщиной около ресторана на востоке Москвы. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, ночью 8 мая две компании молодых людей поругались около ресторана на улице Русаковской. Словесный конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой 27-летний обвиняемый ударил трех мужчин ножом и скрылся.

Потерпевших госпитализировали. Уже в больнице один из них скончался, несмотря на оказанную помощь.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Иванова добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.

До этого сообщалось, что еще один мужчина пытался убить возлюбленную посреди улицы в центре Москвы.