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Мужчина пытался убить возлюбленную посреди улицы в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина пытался убить возлюбленную посреди улицы в центре Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

Задержан подозреваемый, который пытался убить возлюбленную посреди улицы в центре Москвы. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 8 мая около дома на улице Краснопрудной. Пара поругалась. В какой-то момент мужчина потерял контроль и нанес женщине около трех ударов ножом в живот.

33-летняя женщина выжила. Ее госпитализировали.

Иванова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

5 мая стало известно, что суд арестовал женщину, пытавшуюся убить собутыльника.

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