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Суд арестовал женщину, пытавшуюся убить собутыльника

Елена Самойлова
Происшествия
Суд арестовал женщину, пытавшуюся убить собутыльника
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Суд арестовал 38-летнюю женщину, пытавшуюся убить собутыльника. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в квартире дома на Рублевском шоссе. Обвиняемая пырнула своего знакомого ножом в ходе ссоры. При этом женщина была пьяна. Потерпевшего госпитализировали.

Вскоре после этого женщину задержали. На допросе она признала вину и объяснила, что конфликт произошел на бытовой почве. На суде было удовлетворено ходатайство следователя о заключении фигурантки под стражу.

29 апреля стало известно о том, что суд в Московской области арестовал двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве и покушении на убийство, совершенных на территории Белоруссии.

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