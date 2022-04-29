Обвиняемых в убийстве на территории Белоруссии арестовали в Московской области

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Суд в Московской области арестовал двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве и покушении на убийство, совершенные на территории Республики Беларусь. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, двое россиян, 1998 и 1995 годов рождения, стали исполнителями заказного убийства. За вознаграждение в 100 тысяч рублей каждому они согласились убить двоих мужчин, которые задолжали гражданину Республики Беларусь крупную сумму денег — 42 миллиона рублей.

— 4 апреля 2022 года обвиняемые пригласили потерпевших в частный дом, расположенный в деревне Березовщина Борисовского района Минской области Республики Беларусь. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемые нанесли многочисленные удары потерпевшим ногами и руками, а также различными предметами, которые были заранее ими приготовлены для совершения убийства, — рассказала представитель ведомства.

Она уточнила, что один из потерпевших от полученный травм скончался на месте, второму удалось убежать. И организатор, и исполнители преступления в ту же ночь уехали на территорию РФ.

Так как и потерпевший, и обвиняемые являются гражданами России, расследование уголовного дела было передано в ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых 26 апреля 2022 года. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на убийство двоих человек группой лиц по предварительному сговору».

Также был задержан и организатор убийства. Так как он является гражданином Белоруссии, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию республики. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Ольга Врадий.