Бывший топ-менеджер «Лукойла» Субботин найден мертвым в Подмосковье

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Тело мужчины было обнаружено в частном доме в деревне Ульянково в Мытищинском городском округе. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 8 мая в одной из комнат частного дома был обнаружен мертвым мужчина 1978 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на его теле не было.

СК организовал по данному факту доследственную проверку, в ходе которой узнали, что погибший последние несколько дней гостил у друзей семьи. При этом личная охрана мужчины все время была рядом с ним.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

— В настоящее время следователями и криминалистами проводится дополнительный осмотр, а также комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — резюмировала Врадий.

Как рассказал «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, погибший — это Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании «Лукойл».

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