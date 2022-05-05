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Любовь и ненависть Владимира Лякишева: как прошли последние дни жизни ресторатора

Елена Самойлова
Происшествия
Любовь и ненависть Владимира Лякишева: как прошли последние дни жизни ресторатора
Фото: depositphotos
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

В среду, 4 мая, стало известно о смерти бывшего совладельца сети столичных кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Владимира Лякишева. Тело ресторатора обнаружила его супруга на техническом этаже их дома. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью. «Вечерняя Москва» собрала подробности последних дней жизни бизнесмена и детали его загадочной смерти.

Бизнесмен и семьянин

Тело Владимира Лякишева было обнаружено 4 мая на техническом этаже дома на проспекте Вернадского, где он проживал вместе с женой. По данным СМИ, до 2019 года Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых». Но что могло подтолкнуть успешного бизнесмена свести счеты с жизнью?

В последнее время он продолжал заниматься ресторанным бизнесом. В феврале 2022 года предприниматель зарегистрировал новую компанию и, по словам его близких, был сильно увлечен своим новым проектом.

По словам его жены, он не выказывал недовольства или негативных мыслей — со стороны все выглядело так, будто у него не было на то причин. Более того, утром того рокового дня, по данным Telegram-канала «112», бизнесмен даже собирался на пикник — домработница подготовила ему посуду и вещи для этого.

Также супруга бизнесмена рассказала, что в последнее время муж часто злоупотреблял алкогольными напитками. Так, бывало, что Лякишев проявлял агрессию, а в феврале текущего года даже кодировался из-за проблем со спиртным.

По данным СМИ, близкие друзья рассказали, что с ноября 2021 года он периодически звонил по видеосвязи и угрожал, что покончит с собой. Эти разговоры ни к чему не приводили. Друзья обычно успокаивали мужчину и не могли даже предположить, что он мог говорить серьезно.

Также по словам супруги, он никогда не рассказывал о финансовых проблемах, депрессии или угрозах. Версию о финансовых проблемах отвергли и друзья ресторатора, заявив, что в денежном плане дела Лякишева шли хорошо.

Любовь и ненависть Владимира Лякишева: как прошли последние дни жизни ресторатора Фото: Telegram / Shot

Загадочная разлучница

Однако на следующий день после смерти мужчины вдова поделилась новыми шокирующими откровениями — оказывается, за неделю до смерти ее муж все-таки пытался свести счеты с жизнью, цитирует ее слова Shot. Причиной для этого якобы стали разногласия с любовницей. По данным Telegram-канала пассия заняла у него крупную сумму денег и отказывалась отдавать.

По другой информации, из 300 тысяч рублей женщина вернула только треть. При этом, по признанию супруги, она об измене знала, но решила «забыть».

По словам жены, в день смерти они с мужем выпили шампанского, и в этот момент с ним что-то произошло. Лякишев резко переменился в лице и вышел на лестничную клетку. Женщина побежала следом, но муж ударил ее и скрылся.

Спустя несколько часов она нашла его тело в луже крови. Что произошло за эти два часа, предстоит выяснить следователям.

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