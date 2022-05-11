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Онколог перечислила расположение самых опасных родинок

Анастасия Колоскова
Общество
Онколог перечислила расположение самых опасных родинок
Фото: depositphotos

Родинки на ладонях, стопах или на слизистой нужно сразу удалять, так как новообразования в этих местах могут быстро перерасти в злокачественные опухоли. Об этом рассказала онколог-дерматолог высшей категории Ольга Машкова.

По словам врача, особенно опасны родинки большого размера, а также те, которые имеют неровные края, растут или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению.

Онколог отметила, что не стоит лечить родинки, которые не меняются в размерах, однако показаться специалисту необходимо, если кожа вокруг родинки воспалилась или не ней появились узелки либо пятна.

— Диагностику подозрительных родинок и заключение на их удаление, как правило, выдает врач — онколог-дерматолог. Для удаления чаще всего используют либо коагулятор, либо лазер, — цитирует специалиста «Газета.ру».

Она уточнила, что при подозрении на меланому, будет необходима хирургическая операция, так как удаления только родинки будет недостаточно. При онкологическом диагнозе нужно захватить окружающую ее часть здоровой ткани. Врач подчеркнула, что подтвердить меланому возможно лишь после гистологического исследования. Биопсию в этом случае опасна из-за риска разрастания опухоли.

До этого врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, как уберечься от рака кожи.

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