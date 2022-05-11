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Уголовное дело возбуждено по факту смерти шестилетнего мальчика в Звенигороде

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту смерти шестилетнего мальчика в Звенигороде
Уголовное дело

По факту факту смерти шестилетнего мальчика в Звенигороде возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Представитель ведомства уточнила, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Звенигорода скончался шестилетний мальчик, несмотря на оказанную медиками помощь.

О смерти ребенка в полицию сообщили врачи. Позже выяснилось, что за день до смерти у него началась рвота, поэтому мать дала ему сразу несколько препаратов. Но мальчику становилось хуже, он стал терять сознание. Только после этого отец мальчика привез его в больницу.

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