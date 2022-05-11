Главой Росстата назначили замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина

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Сергей Галкин, который с 2018 года был замглавы Минэкономразвития, назначен руководителем Росстата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в среду, 11 мая.

— Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития, — говорится в Telegram-канале кабинета министров.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности (врио) глав Республики Марий Эл, а также Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Так, врио губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков.

Врио главы Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Саратовскую область возглавил председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, временно исполнять обязанности главы Томской области будет замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.