Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главой Росстата назначили замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина

Евгений Белоусов
Политика
Главой Росстата назначили замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина
Фото: РИА Новости

Сергей Галкин, который с 2018 года был замглавы Минэкономразвития, назначен руководителем Росстата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в среду, 11 мая.

— Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития, — говорится в Telegram-канале кабинета министров.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности (врио) глав Республики Марий Эл, а также Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Так, врио губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков.

Врио главы Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Саратовскую область возглавил председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, временно исполнять обязанности главы Томской области будет замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

Росстат Россия Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте