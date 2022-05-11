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Особняк Носова впервые примет участие в акции «Ночь музеев»

Араз Салехов
Город
Особняк Носова впервые примет участие в акции «Ночь музеев»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Электрозаводская улица, 12с1 Карта всех событий

Развлекательно-образовательный вечер «В гостях у московского фабриканта» состоится 3 мая в Особняке Носова.

— 13 мая 2022 года с 16:00 до 23:00 в филиале Российской государственной библиотеки для молодежи, в Особняке Носова, пройдет развлекательно-образовательный вечер «В гостях у московского фабриканта», программа которого посвящена отечественной истории и культуре начала XX века, наследию знаменитого архитектора Льва Николаевича Кекушева и знакового столичного предпринимателя, купца Василия Дмитриевича Носова, — говорится в сообщении.

Так, с 16:00 до 19:00 состоится презентация светозвуковой инсталляции «Один раз услышать» художниц Даши Азбиль и Лена Бузуевой. А с 19:30 до 20:30 пройдет концерт музыкального салона «У Н. и Т.».

Кроме того, с 20:45 по 21:30 пройдет экскурсия по особняку с посещением загадочного и таинственного чердака. Наконец, с 21:30 по 22:30 состоится показ веселого водевиля из жизни московского купечества «Миль пардон!».

До этого стало известно, что 73 музея и выставочных зала, 2 культурных центра, 2 парка и 5 библиотек примут участие в акции «Дни исторического и культурного наследия». Горожане смогут посетить выставки, кинопоказы, искусствоведческие лекции, а также уроки по истории и другим дисциплинам. При этом будут доступны разнообразные квесты и многое другое.

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