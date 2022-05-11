Более 150 мероприятий пройдет в Дни исторического и культурного наследия в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Электрозаводская улица, 21 Карта всех событий

В акции «Дни исторического и культурного наследия», которая пройдет 21 мая в столице, примут участие 73 музея и выставочных зала, два культурных центра, два парка и пять библиотек. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Горожане смогут посетить выставки, кинопоказы, искусствоведческие лекции, а также уроки по истории и другим дисциплинам. При этом будут доступны разнообразные квесты и многое другое.

Отмечается, что большинство мероприятий можно будет посетить лишь по предварительной записи. Так, городское экскурсионное бюро Музея Москвы приглашает на экскурсию по знаменитому Электрозаводу по адресу улица Электрозаводская, дом 21.

Официальное открытие завода состоялось в далеком 1928 году. Государственный музей Пушкина на улице Пречистенка, дом 12/2, 21 мая откроет для посетителей фондохранилище.

В садовом павильоне музея откроют выставку «Приют спокойствия, трудов и вдохновения…». На ней будут представлены художественные работы и фотографии из частной коллекции искусствоведа Софьи Веселовой, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Главархив Москвы запустил подкаст «Голоса Победы», посвященный Великой Отечественной войне. В основу подкаста легли несколько сотен аудиозаписей: воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, радиоэфиры, выступления известных деятелей культуры и науки.