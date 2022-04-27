Главархив рассказал о главных темах своего подкаста «Голоса Победы»

Бойцы в перерыве между боями. 1943 г. Фото Б.Н. Ярославцева / Фото: Главархив Москвы

Два месяца назад Главархив Москвы запустил подкаст «Голоса Победы», посвященный Великой Отечественной войне. В основу подкаста легли несколько сотен аудиозаписей: воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, радиоэфиры, выступления известных деятелей культуры и науки. Подкаст выходит каждую среду. Послушать его можно на Apple Podcasts, «Яндекс.Музыка», Google Podcasts и других платформах. Ведут«Голоса Победы» глава экспертной группы по военной истории Михаил Моруков и главный специалист выставочного отдела Татьяна Булавкина.

— К настоящему моменту на основных подкаст-платформах уже доступны десять эпизодов. За два месяца ведущие успели рассказать про продовольствие в войну, про помощь фронту животных, про театральные постановки в 1941-1945 годах, про то, как появились известные всем военные песни и литературные произведения, а также о многом другом. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем продолжать выпускать новые эпизоды. Ближайшие выпуски будут посвящены Дню Победы в 1945 году и работе радио во время Великой Отечественной войны, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

В последнем выпуске подкаста, который вышел перед майскими праздниками, ведущие рассказывают фильмах, которые были сняты в 1941-1945 годах, а также в последующие годы и затронули тему Великой Отечественной войны. Михаил Моруков и Татьяна Булавкина вспоминают, какие фильмы шли в преддверии начала войны: «Трактористы» (1939) и «Волга-Волга» (1938), затем переделанные в боевые киносборники, «Веселые ребята» (1934), «Большая жизнь» (1939), «Цирк» (1936) и другие. Также ведущие рассказывают о фильмах, которые сняли в годы войны и которые были посвящены подвигу бойцов: «Разгром немецких войск под Москвой» (1941), который получил Оскар, «Жди меня» (1943), «В шесть часов вечера после войны» (1944) и многие другие. Рассуждают ведущие и о таких послевоенных фильмах, как «А зори здесь тихие» (1972), «Баллада о солдате» (1959) и «Чистое небо» (1961), «Освобождение» (1968), «Битва за Москву» (1985), «Щит и меч».

Фронтовые киномеханики у передвижной киноустановки. Калининский фронт, 1942. Фото Б.В. Игнатовича. / Фото: Главархив Москвы

В период Великой Отечественной войны снимали не только фильмы о военных действиях. Так, в это время вышли «Конек-Горбунок» (1941 г), «Антоша Рыбкин» (1942), «Воздушный извозчик» (1943), «Иван Грозный» (1944), «Небесный тихоход» (1945). Кроме того, из эпизода можно узнать о том, что представляли из себя учебные фильмы. Например, в них рассказывали, как сажать картофель, когда в столице стали развивать огородничество в 1942 году.

Хотя подкаст «Голоса Победы» выпускает Главархив Москвы, в эпизодах затрагивают далеко не только столичные темы. Так, в предыдущих выпусках пользователям уже удалось послушать рассказы и записи про Ленинград, Сталинград, Вязьму и другие города. В дальнейшем выйдут эпизоды, посвященные боям на Курской дуге, битве за Днепр, сражениях на Кавказе, Кубани, блокаде Ленинграда.

Пользователи могут послушать не только подкаст «Голоса Победы», но и аудиозаписи, на основе которых он сделан. Все записи доступны в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Незабываемое». Здесь опубликованы около 200 воспоминаний зенитчиков, танкистов, артиллеристов, морских пехотинцев, летчиков, Героев Советского Союза, школьников, поэтов, писателей, актеров и многих других участников и очевидцев Великой Отечественной войны.