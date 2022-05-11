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Пьяный мужчина попытался проглотить сверток с наркотиками на Киевском вокзале

Елена Самойлова
Происшествия
Пьяный мужчина попытался проглотить сверток с наркотиками на Киевском вокзале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Пьяный мужчина попытался проглотить сверток с наркотиками на Киевском вокзале. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ капитан полиции Александра Маклакова

По словам представителя ведомства, 36-летнего мужчину задержали за пребывание в состоянии опьянения на Киевском вокзале. Когда его доставили в дежурную часть, задержанный попытался проглотить бумажный сверток, замотанный в полимерную упаковку и изоленту. Злоумышленника остановили, а сверток изъяли.

Позже проведенная экспертиза показала, что внутри была наркотическая смесь, содержащая в своем составе мефедрон. Общая масса вещества составила 2,33 грамма.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Также 11 мая задержали еще одну участницу наркобизнеса. В квартире «закладчицы», распространявшей наркотики через интернет, полицейские обнаружили пакет и несколько свертков с запрещенными веществами.

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