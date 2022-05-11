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Движение машин на 1-м Новомихайловском проезде сделают односторонним с 1 июня

Араз Салехов
Город
Движение машин на 1-м Новомихайловском проезде сделают односторонним с 1 июня
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
1-й Новомихайловский проезд Карта всех событий

В столичном районе Коптево на одной из улиц произойдет изменение в движении автомобилей. Так, с 1 июня движение на 1-м Новомихайловском проезде станет односторонним. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 1 июня 1-й Новомихайловский проезд станет односторонним Это небольшая внутрирайонная улица, ширина проезжей части - всего 6 метров. Когда вдоль дороги припаркованы автомобили, разъехаться здесь невозможно, — говорится в сообщении.

Движение машин на 1-м Новомихайловском проезде сделают односторонним с 1 июня Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, данная инициатива позволит разобраться с проблемой встречного разъезда и свести к нулю заторы и конфликтные ситуации на дороге, а также появиться 46 новым парковочным местам для жителей города. Помимо этого, в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» уточнили, что подобные преимущества дадут возможно обезопасить улицу и сделать ее комфортнее.

Также в Дептрансе обозначили участки дорог с затрудненным движением в среду, 11 мая. Уточняется, что затруднения наблюдаются на улице Сущевский Вал на внешней стороне ТТК, на улице Садовая-Кудринская на внешней стороне Садового кольца, а также на внешней стороне 14-го километра МКАД.

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