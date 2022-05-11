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Дом по реновации поставили на кадастровый учет в Южном Тушине

Антон Махов
Город
Дом по реновации поставили на кадастровый учет в Южном Тушине
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Сходненская улица Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве в рамках программы реновации поставило на кадастровый учет многоквартирный дом в районе Южное Тушино. Об этом в среду, 11 мая, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов.

— Новостройка на Сходненской улице стала третьим домом по реновации, оформленным на северо-западе столицы с начала года, а также вторым в Южном Тушине за все время реализации программы. Также уже зарегистрировано право города на первую квартиру в этом доме, — сказал он.

Площадь новостройки составляет 13,9 тысячи квадратных метров, она рассчитана на 147 квартир. Из них 63 — однокомнатные, 65 — двухкомнатные, а 19 — трехкомнатные.

Рядом с домом построена детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Суммарно за время реализации программы реновации Росреестр поставил в СЗАО на кадастровый учет 13 жилых домов общей площадью 337,6 тысячи квадратных метров.

Также стало известно о строительстве двух жилых корпусов по программе реновации в столичном районе Ивановское. Отделка в квартирах новостройки будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. На первых, нежилых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры, а также лифтовые холлы, помещения для консьержа и колясочные.

Росреестр Реновация Район Южное Тушино
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