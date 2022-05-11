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Злоумышленница обокрала постояльца отеля на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленница обокрала постояльца отеля на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

Злоумышленница обокрала постояльца отеля на крупную сумму денег. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он заявил, что его ограбили в отеле на улице Новомарьинской. По словам потерпевшего, кто-то похитил его золотую цепочку и золотой крестик, пять тысяч рублей наличными и рубашки. Кроме того, у мужчины украли банковскую карту, с которой позже было снято более 17 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила 55 900 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнюю жительницу Московской области. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что перед судом предстанут обвиняемые в хищении более 260 тысяч рублей дистанционным способом. Прикинувшись потенциальными покупателями, мужчины переписывались с продавцами на площадке известного интернет-сервиса. Затем отправляли на электронную почту потерпевших ссылки на неизвестные сайты якобы для оплаты. Однако деньги снимались со счетов продавцов.

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