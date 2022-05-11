Москвичка лишилась 29 тысяч рублей при попытке купить билеты в театр

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Неизвестный украл у москвички почти 30 тысяч рублей под предлогом продажи билетов в театр. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Она уточнила, что злоумышленник с помощью интернет-ресурсов под предлогом продажи билетов в театр похитил с ее карты 29 960 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, заключили в УВД.

До этого стало известно, что перед судом предстанут обвиняемые в хищении более 260 тысяч рублей дистанционным способом. В ходе предварительного следствия удалось установить, что двое мужчин переписывались с продавцами на площадке известного интернет-сервиса.

Прикинувшись потенциальными покупателями, они договаривались о заказе и отправляли на электронную почту потерпевших ссылки на неизвестные сайты якобы для оплаты. Пройдя по ссылке, продавцы вводили в специальную форму данные банковских карт.

Однако вместо зачисления средств указанная сумма списывалась со счетов потерпевших. Таким образом мошенники похитили свыше 260 тысяч рублей.