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Rutube вновь заработал после хакерской атаки

Евгений Белоусов
Технологии
Rutube вновь заработал после хакерской атаки
Фото: Pexels

Российский видеохостинг Rutube восстановил работу после масштабной хакерской атаки. Об этом стало известно в среду, 11 мая.

Теперь для пользователей вновь доступны все опции на сайте сервиса. Уточняется, что также заработали приложения для iOS и Android.

9 мая Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Технические специалисты сервиса подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не поврежден, передает ТАСС.

11 марта стало известно, что иностранные хакеры взяли под контроль китайские компьютеры для совершения кибератак на Россию и Украину. По данным источников, в 87 процентах случаев целью атак была Россия.

28 февраля хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro. При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видели текст, призывающий к противоправным действиям. Внизу обращения был виден значок международной сети хакеров Anonymous.

26 февраля Минцифры столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками. Отмечается, что тогда были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью свыше одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».

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