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Форум «Российская креативная неделя — 2022» пройдет в Парке Горького в июле

Араз Салехов
Город
Форум «Российская креативная неделя — 2022» пройдет в Парке Горького в июле
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Форум «Российская креативная неделя — 2022» состоится в начале июля в Парке Горького. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

— C 7 по 10 июля 2022 года в Парке имени М. Горького пройдет Форум «Российская креативная неделя — 2022», — говорится в сообщении.

Организаторами события выступают АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

До этого стало известно, что межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия» пройдет 15 мая в Музее Победы. Целями проекта являются формирование активной гражданской позиции у молодых людей, а также объединение подростков и молодежи вокруг идей патриотического воспитания, любви и уважения к своей стране и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

Мероприятие пройдет 15 мая в 10:30 в зале «Жуков». Участие в клубе примут представители отделов молодежного служения религиозных организаций города, учащиеся старших классов образовательных учреждений, воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел», ветераны групп специального назначения «Вымпел» и «Альфа», а также участники боевых действий.

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