Три бытовки загорелись на севере Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Керамический проезд, дом 45 Карта всех событий

В Северном административном округе Москвы загорелись три бытовки, принадлежащие компаниям ЖКХ. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу Керамический проезд, дом 45. Уточняется, что рядом с бытовками расположены два гаража, которые также могли загореться.

При этом пожарные службы вскоре ликвидировали горение. Пострадавших в результате инцидента нет, заключил собеседник «ВМ».

10 мая в одном из домов на Клязьминской улице произошло серьезное возгорание. По предварительной информации, в здании с 1-го по 16-й этаж загорелся мусоропровод.

В подъезде зафиксировали плотное задымление, мусор загорелся по всему стояку, который был забит под завязку. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

К 23:00 сотрудники МЧС России, прибывшие на место, локализовали возгорание, а к 23:30 полностью потушили пожар. По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших.