В Роскачестве рассказали об опасностях торрент-трекеров

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Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали об опасностях торрент-трекеров в случае их бездумного использования.

— Лучшей тактикой будет полный отказ от торрентов вовсе. Так стоит поступить хотя бы потому, чтобы не играть в рулетку каждый раз и не действовать по принципу «авось пронесет». Разумно не подвергать свое устройство рискам и не участвовать в цепочке распространения контента, защищенного авторскими правами, — сказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Однако эксперт отмечает и другую сторону медали. По его мнению, сами правообладатели могут создавать «страшилки» про торренты, тем самым побуждая покупать продукты из легальных источников.

При этом специалист уточнил, что в нынешней ситуации многие продавцы ушли с отечественного рынка, не оставив потребителям выбора. Подобная обстановка, подчеркнул он, также влияет на рост популярности торрент-трекеров.

По данным SimilarWeb, в марте 2022 года число посетителей на сайтах торрент-трекеров выросло на 32 процента по сравнению с февралем и составило 67,1 миллиона человек. Кузьменко предупредил, что компьютер пользователя трекеров может стать соучастником кибермошенничества, поскольку на данном этапе подобные случаи лишь участились.

До этого эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что злоумышленники не только крадут личные данные россиян, но и устанавливают на их персональные и рабочие компьютеры программы-майнеры. Так, некоторые хакеры устанавливают соответствующие программы на чужие компьютеры. Это, в свою очередь, дает им возможность использовать чужие ресурсы в собственных интересах.