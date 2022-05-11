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Школьники представили в Музее Победы спектакль по фронтовым письмам

Араз Салехов
Город
Школьники представили в Музее Победы спектакль по фронтовым письмам
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школа-студия «ЗнакЪ» Театра для детей и молодежи города Череповца представила спектакль «Домой» в Музее Победы. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Это спектакль о жизни, о любви и о жадном желании вернуться домой. Это ожившие голоса участников войны, которые сражались, чтобы жить, любить, созидать. Все они хотели вернуться домой к своим семьям, матерям, женам и детям, — говорится в сообщении.

Постановка прошла в рамках театрального проекта «Память Победы». Уточняется, что посетители музея могли побывать на нем абсолютно бесплатно.

Постановщиком театрального представления является Татьяна Шестерикова. Она отметила, что спектакль «Домой» основан на документах военного времени — письмах на фронт и с фронта в тыл, которые были единственным средством связи с родными и любимыми.

До этого стало известно, что 12 мая в стенах Музея Победы состоится «Студенческий бал», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Так, в Зале Полководцев удастся собрать более 100 танцевальных пар из 15 московских университетов. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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