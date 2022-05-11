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«Студенческий бал» пройдет в Музее Победы

Араз Салехов
Город
«Студенческий бал» пройдет в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

«Студенческий бал», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, пройдет 12 мая в Музее Победы. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Студенческий бал — это масштабный культурный проект, который призван укрепить связь поколений, сохранить историческую память об ушедших эпохах, — говорится в сообщении.

Так, в Зале Полководцев удастся собрать более 100 танцевальных пар из 15 московских университетов. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Пары исполнят гранд марш, польку, кадриль, вальс, а также другие известные танцы. Музыкальное сопровождение обеспечит профессиональный духовой оркестр, начало мероприятия назначено на 18:00.

Помимо этого, в Музее Победы 9 мая прошел большой театральный фестиваль спектаклей школьных музеев «Весна. Победа. Май». Постановки посвятили как важным этапам войны, так и историям судеб героев. В основу некоторых спектаклей легли известные произведения отечественной литературы.

Также стало известно, что выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) представили спектакль «Звездопад» в рамках театрального проекта «Память Победы». Уточняется, что за мероприятием наблюдали свыше 300 зрителей.

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