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Фестиваль спектаклей школьных музеев «Весна. Победа. Май» прошел в Музее Победы

Араз Салехов
Город
Фестиваль спектаклей школьных музеев «Весна. Победа. Май» прошел в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 9 мая состоялся большой театральный фестиваль спектаклей школьных музеев «Весна. Победа. Май». Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Все театральные постановки созданы учениками и их педагогами. В спектаклях нашли отражение важные страницы нашей истории. Событие получилось масштабным: в общей сложности мероприятие посетили более тысячи гостей музея, — говорится в сообщении.

Постановки посвятили как важным этапам войны, так и историям судеб героев. В основу некоторых спектаклей легли известные произведения отечественной литературы.

В течение дня посетители могли бесплатно увидеть семь постановок, которые представили активисты школьных музеев из Москвы, а также Московской, Владимирской и Саратовской областей. При этом сам фестиваль прошел в рамках долгосрочной программы развития «Школьный музей Победы».

Также стало известно, что почти 220 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы с 30 апреля по 10 мая. В частности, 9 мая музей посетило более 120 тысяч человек.

7 мая выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) представили спектакль «Звездопад» в рамках театрального проекта «Память Победы». Уточняется, что его посетили более 300 зрителей.

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