В Нагорном районе Москвы ввели в эксплуатацию торговый центр с кафе на крыше

Общественное пространство на крыше центра «Будапешт» / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

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В зоне новостроек в Нагорном районе Москвы был сдан в эксплуатацию торговый центр с кафе на крыше, сообщили в среду, 11 мая, в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— В ЮАО на месте бывшей промзоны Котельского завода на юге Москвы введен в эксплуатацию трехэтажный торговый центр с подземным уровнем и эксплуатируемой кровлей, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит Агентство городских новостей Москва.

Возведенное строение получило всю необходимую разрешительную документацию. По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, это современное здание должно разнообразить архитектуру Нагорного района. На его крыше будут расположены кафе, скамейки для отдыха и цветники.

Помещения для торговых точек размещены как в наземной части ТЦ, так и на его подземном уровне. Все этажи связаны эскалаторами и двумя лифтами, в том числе грузовым. Общая площадь постройки составляет 5,4 тысячи квадратных метров.

Мосгосстройнадзор по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству работ на объектах с массовым пребыванием людей. При проверках этого торгового центра были проинспектированы монтаж конструкций и применяемых материалов, подчеркнул Войстратенко.

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